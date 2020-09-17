Dışişleri Bakanı Çavusoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; Doğu Akdeniz meselesi ele alındı.
Bakan Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
17.09.2020 - 19:16 | Son Güncelleme: 17.09.2020 - 19:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavusoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; Doğu Akdeniz meselesi ele alındı.
Etiketler : mevlüt çavuşoğlu,nato,stoltenberg,
732584 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/732584.aspx
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