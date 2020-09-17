Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de son 24 saatte 109 bin 985 Covid-19 testi yapıldı, 1648 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 66 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1372 oldu. 1143 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 263 bin 745'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1.648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın." dedi.