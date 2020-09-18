Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde alınan kararla özel halk otobüsleri, Ulaşım AŞ ve İstanbul Otobüs AŞ, İETT çatısı altında birleşti.

İBB Meclisi eylül ayı üçüncü birleşimi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezi'nde 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında yapıldı.

Meclis toplantısında İETT'nin özel taşımacı işletme sistemi ilgili yazısı, Hukuk Komisyonu, Ulaşım ve Trafik Komisyonu, Kent Ekonomisi, Meslek Odaları ve Sendikalar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun ortak raporunda ele alındı.

Yolcuya göre değil kilometreye göre hak ediş alınacak

Karar metninde sistem değişikliği sebebi ile İETT'ye aylık 81 milyon TL ek yük geleceği belirtilirken, bu husus dikkate alınarak 2020 yılının kalan 4 ayı için 323 milyon borçlanma yetkisi verildi.

Kararla birlikte daha önce taşıdığı yolcu sayısına göre bilet parasını ve yine taşıdığı yolcu sayısına göre belediyenin sübvanse ödemesini alan özel halk otobüsleri, yeni sistemde taşıdığı yolcuya bakılmaksızın katettiği kilometreye ve ödeme esasına göre hak ediş alacak.

Yolcudan tahsil edilen bilet paraları belediyenin olacak, buna karşılık belediye, özel halk otobüslerine katettiği kilometreye göre ödeme yapacak.

Oy birliği ile kabul edildi

Kararla ilgili konuşan CHP'li Üye Mesut Kösedağı, Meclis kararı sonrası özel halk otobüsleri, Ulaşım AŞ, İstanbul Otobüs AŞ'nin İETT çatısı altında birleştiğini söyledi.

Tüm otobüslerin tek renk olarak İETT çatısı altında birleşeceğini vurgulayan Kösedağı, seferler, metro güzergahlarına uygun olacak şekilde tekrar şekillendirilecek. Böylece İETT ilave mali yükten kurtulmuş olacak. Tek tip kıyafet olacak, mesai saatleri ve sosyal haklara düzenleme gelecek. Artık özel halk otobüslerinin İETT ve İBB tarafından gelir garantisi olacak. Her ay gelirleri ve giderleri belli olacak. Sübvansiyon ödemeleri kalkacak. Tüm otobüslerin her ay ne kazanacağı belli olacak." diye konuştu.

Söz alan Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, teklif konusu karar ile İstanbul’un özel halk otobüsü işletme sisteminde değişikliğe gidildiğini ifade etti.

Kaynar, komisyon çalışmasına İETT yetkilileri, özel otobüs işletmesi şirket temsilcileri ve oda temsilcilerinin de katıldığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Getirilen teklif komisyonumuz tarafından yeniden düzenlenerek bir karar metni hazırlandı. Böylece özel halk otobüsü işletmecilerinin mağduriyetleri, aralarındaki eşitsizlikler, haklarının korunması anlamındaki sıkıntılar giderildi. Artık yolcu bazlı ödeme sistemi kaldırılarak, taşıdığı yolcu dikkate alınmaksızın otobüslere kilometre bazlı ödeme yapılması sistemine geçilmektedir."

Gündem maddesi komisyon raporu doğrultusunda oy birliği ile kabul edildi.

AK Parti'li ve İYİ Parti'li üyeler arasında arbede yaşandı

İBB Meclisi'nin eylül ayı üçüncü birleşiminde gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İYİ Parti Meclis Üyesi Vedat Taylan Yıldız'la metrolara internet talebiyle ilgili yaşadığı diyalog üzerine açıklamada bulundu.

Göksu, dünkü toplantıda yaşananları hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İYİ Parti'li bir meclis üyesi (Vedat Taylan Yıldız) metrolarla ilgili bir hususu söylediğinde ben de ilgili valiliğin görüşü ile ilgili bir beyanda bulundum. Burada 'internetçi' diye bir ifade kullandım, sanal alemde çok geziyor diye. Arkadaşımız bu ismi çok sevmiş ve sosyal medyadaki profiline eklemiş. Dün bu ifade rencide edici olarak algılanmış diye düşündüm ve bunu rencide etmek için kullanmadığımı ifade ettim. Bunu kendisine de ifade ettim ama 'Çok sevdiğiniz için profilinize eklemişsiniz.' dedim. Arkadaş da teşekkür etti bana. Şimdi Güngören Meydanı'na büfe koyan büfeci arkadaş şöyle bir tweet atmış, 'Özür diledi.' İspatlamazsan alçağın ta kendisisin. Kalkıp da 'Gelip özür diledi.' diye şahsiyetsizce sosyal medya mesajı yayınlamak sana yakışır."

Göksu'nun konuşması sırasında ayağa kalkan İYİ Parti'li Ali Kıdık'ın, AK Parti Grubu'nun bulunduğu sıraları doğru bağırması üzerine, AK Parti'li üyeler ve İYİ Partili üyeler arasında arbede yaşandı.

İBB Meclisi 652 milyon TL'lik iç borçlanma onayı verdi

Birleşimde, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğünün başkanlık makamına yazdığı yazı ile Meclis'ten 1 milyar 906 milyon TL iç borçlanma yetkisi talep edildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu ise hazırladığı raporda, 1 milyar 906 milyon TL iç borçlanma talebine karşılık, İBB'nin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve bozulan nakit akışının iyileştirilmesi amacıyla 406 milyon TL tutarında iç borçlanma yapabilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesini yönünde görüş bildirdi.

Finansman Müdürlüğü bir başka gündem maddesinde yer alan borçlanma talebinde ise gelirlerdeki beklenen düşüş ve pandemi etkisi nedeniyle gelir gider açığının 5 milyar seviyesine çıkmasının öngörülmesi gerekçesiyle 1 milyar 746 milyon TL iç borçlanma istedi.

Plan ve Bütçe Komisyonu ise istenen meblağa karşılık 246 milyon TL tutarında iç borç yapılabilmesi için İBB Başkanı'na yetki verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Yapılan oylamalarda İBB Başkanı'na oy birliği ile toplam 652 milyon TL iç borçlanma yetkisi verildi.

Meclis ayrıca, "Silivri Seymen Çöp Depolama Sahasında Arıtma Tesisi Yapım İşi" için 10 milyon avro artı sigorta primi tutarında dış borçlanma talebini ise oy birliğiyle kabul etti.