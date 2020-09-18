Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son olarak "siyah kurdele" eylemi düzenleyerek salgınla mücadelede yetersiz kalındığı algısını oluşturmaya çalışan TBB'ye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tepki gösterdi. Bahçeli “Artık TTB'ye sabır ve tahammül gösterilmesinin imkânsız” olduğunu belirterek kapatılmasını istedi. Bahçeli'nin çağırısının yankıları sürerken CHP, provakasyonun adresi TBB'ye sahip çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, destek için TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ile telefonda görüştü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da “CHP olarak hekimlerimizi hedef alanların karşısında, halk sağlığı için mücadele eden hekimlerimizin yanında olacağız” ifadesini kullandı. MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ise MHP'nin tepkisinin, “siyah kurdele kampanyasıyla sağlık hizmetlerinde bozgun planları yapan, gayri milli duruşunun gereğini her daim ortaya koyan TTB ve yöneticilerine” olduğunu belirtti. Bülbül, TTB’nin başlatmak istediği siyah kurdele kampanyasının, âdeta seferberlik hâlinde olan sağlık camiasında bölünme, kargaşa ve zafiyet oluşturmaya yönelik art niyetli bir girişim olduğunu kaydetti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, TBB’nin Türklükle ilgisi olmayan ve “TIBBİ ATIK” hâline geldiğini söyledi. Yalçın, TBB’nin Covid-9 salgınına karşı mücadele veren sağlık camiasına fitne tohumları serpme gayretlerine tepki gösterdi.

Bahçeli'ye cevap veren TTB ise “Bu topraklarda binlerce yıldır iyi hekimlik yaptık, yapıyoruz, yapacağız” dedi.

Bu arada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman'ı arayarak, tüm sağlık çalışanlarına fedakârca mücadeleleri dolayısıyla teşekkür etti.