Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Gül “Ankara’da ve İstanbul’da kadın cezaevlerinde başlatacağız. Teknik ve hukuki alt yapı gerekiyordu. Mevzuatı çıktı. Bu da çok önemli bir hayalimizdi, gerçekleştiriyoruz. Cezaevinde 10-15 yıl çocuğunu, ailesini göremeyen kişiler görüntülü olarak görüşecek. Kadın ve çocuk cezaevlerinde teknik olarak pilot uygulaması başarıya ulaştıkça, cezaevlerinde insani dokunuş olarak önemli bir reform olacak” dedi.

Bakan Gül, Anayasa Mahkemesinin verdiği hak ihlali kararı sonrası Enis Berberoğlu’nun tekrar Meclis’e dönüp dönemeyeceğine ilişkin soru üzerine, bu kararın duyurulduğunu ancak gerekçeli kararın henüz yayınlanmadığını söyledi. Gerekçeli karar yayınlandıktan sonra bir değerlendirme yapmanın mümkün olacağını belirten Gül, Anayasa Mahkemesi kararının bağlayıcı olacağını, anayasayla ilgili bütün kuruluşların da mahkemenin kararını yerine getireceğini kaydetti.