Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Gribin sebebi influenza virüsü, koronavirüsle aynı şekilde bulaşır. Yakın mesafede, kapalı ortamda risk artar. Koronavirüse karşı alınan üç tedbiri sıkı uygularsak, grip vakalarını da azaltmış oluruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Aynı anda iki virüsle savaşmak zorunda kalmayalım" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca'dan dikkat çeken grip uyarısı
20.09.2020 - 13:34 | Son Güncelleme: 20.09.2020 - 13:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşan grip mevsimi öncesinde uyarıda bulundu. Bakan Koca, "Gribin sebebi influenza virüsü, koronavirüsle aynı şekilde bulaşır. Yakın mesafede, kapalı ortamda risk artar" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fahrettin Koca,Sağlık Bakanı,grip,twitter,
733187 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/733187.aspx
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