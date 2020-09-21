MSB: Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
21.09.2020 - 10:30 | Son Güncelleme: 21.09.2020 - 10:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Etiketler : msb,
733376 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/733376.aspx
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