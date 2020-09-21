Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe evinde A.Hatayspor ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın son dakikalarında Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu ayakta heyecanla takip etti. Son anlarda oluşan atakları izleyen ikili, tehlikeli pozisyonlarda heyecanlı anlar yaşadı.