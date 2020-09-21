Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe evinde A.Hatayspor ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın son dakikalarında Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu ayakta heyecanla takip etti. Son anlarda oluşan atakları izleyen ikili, tehlikeli pozisyonlarda heyecanlı anlar yaşadı.
Koç ve Belözoğlu son dakikayı ayakta izledi
21.09.2020 - 22:33 | Son Güncelleme: 21.09.2020 - 22:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Emre Belözoğlu, A.Hatayspor mücadelesinin son dakikalarını ayakta takip etti.
Etiketler : Fenerbahçe Başkanı Ali Koç,Emre Belözoğlu,A.Hatayspor,
733537 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/733537.aspx
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