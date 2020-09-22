Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanlığındaki görüşmede, Libya’daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Akar tarafından, Türkiye ve Libya arasındaki 500 yıllık tarihi dostluk, kardeşlik bağlarına vurgu yapıldı, Türkiye’nin Libyalı kardeşlerine verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.



Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya'daki meşru hükümetin yanında olduklarını ifade eden Bakan Akar tarafından Türkiye’nin "Libya Libyalılarındır" anlayışıyla bölgenin istikrar kazanması için elinden gelen gayreti göstermeyi sürdüreceği, istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediği ifade edildi.