Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'de düzenlenen 38'inci Amerikan Türk Konseyi (ATC) Konferansı'na Ankara'dan video telekonferans yöntemiyle katıldı.
Bakan Akar, Amerikan Türk Konseyi Konferansı'na katıldı
22.09.2020 - 19:36 | Son Güncelleme: 22.09.2020 - 19:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'de düzenlenen 38'inci Amerikan Türk Konseyi (ATC) Konferansı'na Ankara'dan video telekonferans yöntemiyle katıldı.
Etiketler : hulusi akar,abd,atc,
733751 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/733751.aspx
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