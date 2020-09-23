İzmir'de asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralayan sanık, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı, cezada indirim uygulanmadı.
Asistan doktor Kadir Songür'ü yaralayan sanığa 20 yıl hapis cezası
23.09.2020 - 16:04 | Son Güncelleme: 23.09.2020 - 16:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralayan sanık, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı, cezada indirim uygulanmadı.
Kaynak: AA
Etiketler : İzmir,asistan doktora saldırı,
733940 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/733940.aspx
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