Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Soylu, Kızılcahamam’da düzenlenen İnşaat Emlak Birimleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Türkiye’nin 2000’li yılların başından itibaren pek çok konuda büyük bir dönüşüm ve değişim ortaya koyduğunu belirten Soylu “Bu ülke 20. yüzyılın sonuna kadar geleceğin değil sadece günün ve ayakta kalabilmenin mücadelesini veriyordu. Kısa vadeli hesapların ülkesiydik. Ama bugün 2023, 2053, 2071 diyebilen ve bu hedeflere yönelik adım atabilen bir ülkeyiz. Zihnimizden geçen, haritasını bile çizmekten imtina ettiğimiz, konuşmaktan, ‘acaba ne olur’ diye endişelendiğimiz meseleleri bugün hakkımız olarak ve insanlığın hakkı olarak bütün dünyanın önünde dile getirebilen bir ülke ve millet olduk” dedi.

ÜS BÖLGELERİNDE GÜVENLİK İÇİN KÜÇÜLMELERE GİTTİK

Bakan Süleyman Soylu, 15 Temmuz’dan sonra Türkiye’nin yeni güvenlik konseptine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatına uygun olarak mekân konusunda değişiklik adımı attıklarını kaydederek devam etti:

Mesela, Jandarma’nın üs bölgelerinde çok büyük yapıları vardı. Orada hemen küçülmelere gittik. Daha etkin, daha kabiliyetli, birçok yere daha hâkim ve güvenli. Gerek 6-7 Ekim olayları, gerekse çukur-barikat olayları sonrasında özellikle Doğu ve Güneydoğu’da çevik kuvvet bölgeleri oluşturulacaktı. Buna ait binalar yapılacaktı. Geldiğimizde bir kararla beraber artık buna ihtiyaç olmayacağını, yeni güvenlik konseptinin bunun için bir anlam taşımayacağına hep beraber karar verdik. Daha küçük, daha kompakt, daha hareketli bir yapı ortaya koyduk. Yine bunun yanı sıra yine arkadaşlarımız hatırlayacaktır hem kaymakamlık binalarımızda hem 112 Acil Çağrı Merkezi binalarımızda hem karakollarda metrekarelerinde yüzde 30’luk kısıtlama yaptık. Aynı zamanda mimarilerini de mümkün olduğu ölçüde yöresel mimariyle ve kendi kurumsal mimarimizle bütünleştirmeye çalıştık. Özellikle yedisi il merkezinde 106 hükûmet konağını tamamladık, 36’sının da inşaatını devam ettiriyoruz.

LOJMAN KONUSUNDA DAHA FAZLA ADIM ATMAK GEREKLİ

Bakan Soylu, Doğu ve Güneydoğu’da lojman konusunda daha fazla adım atmaları gerektiğini dile getirerek hem emniyet hem de Jandarma teşkilatlarında buna ihtiyaç olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığının rotasyon bakanlığı olduğunu ifade eden Soylu, “Çakılı kadro bakanlığı değil. Bizim Bakanlığımızda Jandarma’dan Emniyet’e ve Sahil Güvenliğe kadar arkadaşları boyuna Türkiye’yi turlattırıyoruz. Bölgesel farklılıklar var. Bütün bunları ortaya koyacak bir değerlendirmeyi disiplinle sağlamaya çalışıyoruz. Bazı yerler var kiralık ev bulabilmek mümkün değil. Hadi gitsin Bodrum’da bir polisimiz parayla kiralık ev bulsun. Sadece mesele Doğu ve Güneydoğu değil” diye konuştu.

Bakan Soylu, 2.202 hizmet binasının deprem dayanıklılığı açısından incelendiğini, bunlardan 1.257'si için yıkım, 547'si için de güçlendirme kararı verdiklerini söyledi.