İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, moderatörlüğünü Cem Küçük'ün üstlendiği, Yücel Koç ve Süleyman Özışık'ın da katıldığı 'Gündem Özel' programında soruları cevapladı.

Bakan Soylu, ikna yöntemiyle 6 teröristin daha teslim olduğunu belirterek, bir annenin daha evladına kavuşacağı müjdesini vardı.

PKK’nın bitme noktasına geldiğini kaydeden Soylu şunları kaydetti: "Bugün 17. aileyle Irak'ın kuzeyinden getirdiğimiz Erkan Akkuş, inşallah yarın (bugün) aileyle buluşacak. Bu hususta çok mesafe alındı ve çok ciddi çaba sarf edildi. Terör örgütünün içini karıştıran, PKK'nın psikolojisini çökerten, güveni azaltan önemli bir adım bu. Bu yıl o da 162 oldu. 3 yılda 700'ü aştı. Sadece ikna yöntemiyle. Ne yapıyoruz? Aileleriyle temas kuruyoruz. Bilimsel yöntemlerle bütün hayat hikâyesini öğreniyoruz, çocukluğu, ailesi, arkadaşları her şeyini öğreniyoruz.

BU YIL SADECE 42 KATILIM

2013-2014-2015 yılında 11 bin 900 kişi dağa çıkmış. Bu yıl sadece 42 kişi dağa çıktı. Biz terör örgütünün içerisine daha fazla giriyoruz, daha fazla ikna ediyoruz. Onların dağa götürdüklerinden fazla biz dağdan geri getirmeye başladık. Şu an ülke içindeki PKK'lı sayısı 400'ün altına düştü.

Telsiz haberleşmeleri 14 binden 372'ye düştü, artık haberleşemiyorlar. Korkuyorlar konuşamıyorlar.

Hâlen temasta bulunduğumuz aile sayısı 8 binin üzerinde. Jandarma ve Emniyet’e özel eğitimler verildi. Türkiye bütün dünyaya örnek yeni bir metot geliştirdi. Sol terör örgütlerinden de getirdiklerimiz var.

Biz Türkiye'de hangi teröristin yaşadığını, nerede bulunduğunu biliyoruz. Elimizde PKK'nın tüm yapılanması var Avrupa dahil... Ağrı'da Kars'ta çok önemli mücadele ortaya konuldu. Iğdır'da mesela terörist kalmadı, bitti.

PAŞALARIMIZ GÖNÜLLÜ GİTTİ

İstihbaratımız muhteşem çalışıyor. Sahadan gelen istihbarat da artıyor. Türkiye'yi sarsacak pek çok olay sessiz sedasız bertaraf edildi. Şu anda orda görev yapan paşalarımızın tamamı gönüllü gitti. Tayin ile gitmedi. Kiminin 6. şarkı...

Güneydoğu'nun her tarafında hayat değişti, büyük bir dönüşüm hikâyesi yaşanıyor. Yatırımlar geliyor, insanlar gece 2'de bile sokakta, çünkü kendilerini güvende hissediyorlar.

PKK'nın etkin olduğu, Münbiç, El-Arab'ı devşirmeye çalışıyorlar. 13-14 yaşındaki çocukları almaya çalışıyorlar. Gidip BM ile anlaşma imzaladılar. Çocuk terörist devşirmeyeceğiz diye... Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir anlaşma yok. 20-25 km içerisine ne zaman girdik, oradaki tacizlerde azaldı."

"İLMİN AFETİ KİBİRDİR!"

Siyaset yol açıyor AYM iptal ediyor!

Bakan Soylu, Anayasa Mahkemesi’nin güvenlik soruşturmalarının kaldırılması ve şehirlerarası yollarda gösteri yürüyüşünü yasaklayan kanunun iptal edilmesi kararlarıyla ilgili de şunları kaydetti:

"Bizim Anayasa Mahkemesiyle kişisel bir sorunumuzun olması mümkün değil. Elbette ki devletin tepesinde böyle bir sorunu kabul edebilmesi doğru değil. Hepimiz ülke için çalışıyoruz. Karşı karşıya kaldığımız noktayı ifade etmeliyiz. Ben de kendi üslubumla bunu ifade etmeye çalıştım. Benim dilim düşünceyi saklamaz. Ne varsa onu ifade etmeye çalıştım. Birileri "Devlet katliam yaptı" diyor. AYM de bu bildiriye düşünce özgürlüğü diyor. Şimdi biz bu ülkenin varlığı için kendini feda edenlere ne anlatacağız? Ağzımda 3 kelam varsa bunu söylerim.

İlmin afeti kibirdir. Biz 15 Temmuz'dan sonra bir karar aldık. Devlete güvenlik tahkikatıyla adam alalım. Bir derdimiz olmasa bunu ortaya koymayız. Ben endişe içerisindeyim. Bunu tehdit olarak algılıyorum. 15 Temmuz'da bu Anayasa yok muydu? Nasıl darbe yaptılar? Daha yeni Şırnak Adliye'de bomba yakalandı. Karlov'u kim öldürdü? FETÖ'cü polis öldürdü. Bütün bunlar varken biz devlete adam alırken kılı kırk yarmayalım mı? Buna imza atan kimin tarafını tutacak? AYM'nin aldığı bir kararı eleştirmek benim hakkım. Bir de Can Dündar var. Can Dündar'ı kim bıraktı. Kaçtı gitti. Daha demin tweet attı. Özgürlüğü savunmaya çalışan taraf biziz. Biz kimseyi kötülemek için bu değerlendirmeleri yapıyor değiliz. Biz güvenliği sağlarız. Yani bir HDP'li bizden şu meydanı istedik vermediniz desin? Yeter ki terör örgütü pankartı sloganı atılmasın. Her yıl 50 bin gösteri oluyor bu ülkede. Müdahale oranımız yüzde 1,5... Şu ise sadece binde 1. Bizler kanunlar çerçevesinde isteyene gösteri için yol da gösteriyoruz. Tek derdimiz kamu düzenidir..."

4 YILDA 5 BİN SELEFİYİ YAKALADIK

Soylu, Selefilerin silahlanması iddiasıyla ilgili de şunları kaydetti: "Bu konu ile ilgili 1,5 yıldır bir çalışma yapıyoruz. Son 4 yılda bunlara mensup 5 bin kişiyi gözaltına aldık. Operasyonlarımız sürüyor, burada bir hareketlilik söz konusu olduğu doğru. Selefilerle ilgili 47 dosya var, devlet bunlarla yıllardır mücadele ediyor. DEAŞ'tan 2020 yılında 152 terör eğilimi engellendi. 26 ton bomba ele geçirdik, bu rakamlar bir şey ifade ediyordur herhalde... Bunların arkasında bazı yapılar var. Bu büyük oyunun bir parçası…"

BAKAN SOYLU TGRT HABER'DE

