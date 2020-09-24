Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kabine Toplantısı başta olmak üzere, Ankara’nın en önemli gündem maddelerinden biri pandemi. Edinilen bilgiye göre, hükümette yapılan toplantılarda, pandeminin sonbahar aylarında geleceği nokta ve kışın nasıl bir tablo beklendiğine dair değerlendirmeler yapıldı. Şimdiye kadar alınan kararlara bazı bölgesel ilaveler yapılmasına karar verilmesine karşın, sokağa çıkma yasağı gibi uygulamalar henüz düşünülmüyor.

Kurallara uyulmasının denetlenmesiyle ilgili yöntemler devreye sokulacak. Denetlemede ciddi sonuçlar alınması durumunda, pandemiyi nisan-mayıs seviyesinde tutmanın mümkün olabileceği ifade ediliyor. Cezasını ödemeyenin “kamu hizmeti alamaması” gibi bir dizi uygulamanın sonuçları olacak.

SAVCILAR DEVREDE

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, TCK’nın 195. maddesinde düzenlenen, “bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranışa ilişkin” cezaların devreye sokulması sağlanacak. 2 aydan, 1 yıla kadar öngörülen cezaların uygulanması ve savcıların işlem yapmasının caydırıcı sonuçları olacağı belirtiliyor. Bazı illerde savcıların bu maddeden yola çıkarak harekete geçtiği ifade ediliyor. Ayrıca özel sektörün de kamu gibi mesai saati uygulaması ve AVM’lerde saat ayarlamaları gündemde. Değerlendirmelerde, Ankara’da salgının yavaşladığı, maske ve mesafe kurallarına daha sıkı uyulmaya başlandığı, sokak ve mekanlardaki kalabalıkların azaldığı, son on günde hastanelerin doluluk oranlarında gerileme görüldüğü ifade ediliyor. İstanbul ve Marmara bölgesinde yükselme eğiliminin devam ettiği, ancak Ankara gibi hızlı çıkış göstermediği ifade edildi.