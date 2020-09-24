Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sempozyumda, inşaat mühendisliği ve yer bilimleri ile ilgili mühendislik uygulamaları alanında en son gelişmeleri ve araştırmaları paylaşmak üzere bilim insanları, araştırmacılar, uzmanlar ve öğrenciler bir araya geldi. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. İnan Keskin, sempozyumun en seçkin araştırmacıların, inşaat mühendisliği ve yer bilimleri konularında birbirinden değerli çalışmalarını yayınlayacağı global bir oluşum olma hedefinde olduğunu belirtti.



O nedenle sempozyumu her yıl düzenleyerek söz konusu disiplinler için marka bir oluşum haline getirmeyi arzuladıklarını ifade eden Keskin, "Bu karar öncesinde önümüzde iki seçenek olduğunu düşündük. Bunlardan bir tanesi, bu yıl için planlarımızdan vazgeçerek sempozyumu iptal etmek diğeri ise sempozyumu online yapmaktı. Organizasyon komitesi olarak üniversitemizin, uzaktan eğitim konusundaki başarısıyla cesaretlenerek ikincisini seçtik. Sempozyumda çok değerli katılımcılar tarafından geoteknik, çelik ve betonarme yapılar, ulaştırma, yapı malzemeleri ve yer bilimleri başlıkları altında birbirinden kıymetli sunumlar yapılacaktır. Sözlerime son vermeden önce bölümümüz için acı ve erken bir kayıp olan saygı değer hocamız Prof. Dr. Ahmet Necati Yelgin'e bir kez daha rahmet dilemek istiyorum" diye konuştu.

"Yüzlerce binada orta ve üstü hasar meydana gelecek"

Açılış konuşmasının ardından İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi ve 22. ve 26. Dönem Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı tarafından “Olası İstanbul Depremine Yönelik Yeni Arazi Kullanım Kararları ve Ulaştırma Sistemleri Değerlendirmesi” konulu sunum gerçekleştirildi.



Olası İstanbul depremiyle ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Ilıcalı, "7,5 büyüklüğündeki deprem senaryosu için bina hasarı tahmin sonuçlarına göre İstanbul’daki binaların yüzde 58’ine yakınında hasar beklenmemekte ancak yüzde 4’ün üzerinde ağır ve çok ağır hasarlı olması gereken bina bulunmaktadır" dedi.



Olası İstanbul depremiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının yapmış olduğu çalışmalar hakkında da bilgi aktaran Ilıcalı, "Yüzlerce binada orta ve üstü hasar meydana gelecek. Binlerce geçici barınma ihtiyacı doğacak. Çok sayıda bina 20 ve 40 yaş üstünde" diye konuştu.



Açılış töreninin ardından sempozyum, çevrimiçi diğer oturumlarla devam etti.