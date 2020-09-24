Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Giresun ziyareti kapsamında 22 Ağustos'taki selde büyük zarar gören Dereli ilçesini ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, yaşanan sel afetinin ardından ilçedeki esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ziyaret esnasında Bakan Kasapoğlu, çocuklara kitap, satranç ve top hediye etti.
Bakan Kasapoğlu selden zarar gören Dereli ilçesini ziyaret etti
24.09.2020 - 18:14 | Son Güncelleme: 24.09.2020 - 18:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Giresun ziyareti kapsamında 22 Ağustos'taki selde büyük zarar gören Dereli ilçesini ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, yaşanan sel afetinin ardından ilçedeki esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Giresun ziyareti kapsamında 22 Ağustos'taki selde büyük zarar gören Dereli ilçesini ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, yaşanan sel afetinin ardından ilçedeki esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Etiketler : Bakan Kasapoğlu,
734189 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/734189.aspx
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