Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "2000’li yıllarda bedeli ödenen ilaç sayısı 3 bin 986 iken, bugün iki kattan daha fazla artarak toplam 8 bin 748 ilaç geri ödeme listemizde.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Bugün, sözleşmeli olduğumuz toplam 26 bin 586 eczane aracılığıyla vatandaşımıza hizmet sunmaktayız. Aylık olarak, ortalama 30 milyonun üzerinde reçeteye işlem yapmaktayız.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Yeni protokol 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe girecek ve 4 yıl süreyle geçerli olacak."