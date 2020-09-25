Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.