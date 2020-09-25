Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanını kabul etti
25.09.2020 - 17:13 | Son Güncelleme: 25.09.2020 - 17:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i kabul etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Sırbistan Cumhurbaşkanı,
734473 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/734473.aspx
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