Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bazı alanlarda sigara içilmesine yasak getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Mehmet Makas başkanlığındaki İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan kararlara ek olarak bazı alanlarda sigara içme yasağı getirildiği bildirildi.

Kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her türlü faaliyet alanı işkolu için alınması gereken önlemlerin de ayrı ayrı belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, il genelinde tüm park, bahçe ve pazar yerlerinde, ayrıca Ordu Caddesi üzeri eski MİT Kavşağı ile 13 Şubat Caddesi Devlet Hastanesi Kavşağı arası ve Halitpaşa Caddesi üzeri SGK Kavşağından Fevzipaşa Caddesi üzeri eski Terminal Kavşağına kadar maske kullanımını ihlal ederek, maskeyi aşağı indirerek yürüme esnasında sigara içmenin yasaklanmasına karar verildiği kaydedildi.

Alınan kararlara uymayanlar hakkında İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı belirtildi.