Çapa Tıp Fakültesinde maske takmadığı için kendisini uyaran sağlık çalışanını darp eden şahıs, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
Çapa Tıp Fakültesi'ndeki maske tartışmasında flaş gelişme
26.09.2020 - 14:40 | Son Güncelleme: 26.09.2020 - 14:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çapa Tıp Fakültesinde maske takmadığı için kendisini uyaran sağlık çalışanını darp eden şahıs, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
Etiketler : maske,
734657 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/734657.aspx
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