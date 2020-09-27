Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Önümüzdeki yıl 23 Nisan-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Hatay EXPO için hummalı çalışmalar sürüyor. Onlarca yemek ve tatlı çeşidinin yanı sıra tarihi değerleri ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Hatay, uluslararası arenaya çıkacak. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bir araya geldik, çalışmalarını ve beklentilerini konuştuk. Hükûmete seslenip "Gelin bu projeyi gelin birlikte yapalım" diyen Lütfü Savaş şunları söyledi:

İNŞAATLAR BİTMEK ÜZERE

Hatay, EXPO 2021’e “Medeniyetler Bahçesi” temasıyla ev sahipliği yapacak. Hatay’da hazırlanan botanik bahçelerinde, kentin yöresel lezzetleri, tarihî ve kültürel değerleri tanıtılacak. EXPO için iki ayrı bölgede çalışmalar sürüyor. Birisi Antakya ve Defne'nin üzerinde 250 dekarlık alan, diğeri de İskenderun'da Karağaç bölgesinde... Karağaç'taki alanımızın gastronomi bölümünün büyük kısmı tamamlandı. Yılsonuna kadar böyle devam edersek inşaat çalışmaları tamamen bitireceğiz. Yeşil alan, peyzaj ve yol çalışmalarına daha çok odaklanacağız. İnşaat devam ederken, çalışmaların zarar vermeyeceği bölgelerde fidanlarımızı da dikmeye başladık. 23 Nisan 2021'de hazır olacağız. Alanlar, EXPO sonrası da hizmette kalacak. 100 milyon dolarlık bir yatırım söz konusu EXPO için. Öz kaynaklarımız ve kredilerle süreci sürdürüyoruz. Bağımsızlık mücadelesi sonrası ülkeye katılmış bir serhat şehriyiz. Biz şu an vergi verme hususunda 7-8. sıralarda gidip geliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’ndan ve hükûmetten EXPO için katkı bekliyoruz. Bu projeyi gelin birlikte yapalım. Henüz bu konuda temas yok ama çalışmalarımız sürüyor. Çünkü EXPO millî bir iştir. Türkiye'nin Akdeniz'de egemen olması için Hatay'ın güçlü olması lazım. Ben olaya iktidar-muhalefet olayı olarak bakmıyorum. Şehrin kanaat önderi, belediye başkanı olarak onlara sesleniyorum. Siyaset yaparız ama hepimiz aynı havuza su taşıyoruz. Hükûmet, Antalya EXPO için bütün giderleri Tarım Bakanlığı üzerinden genel bütçeden yaptı. Antalya'ya EXPO için verilen bütçenin 8'de 1'ine bile razıyız. Bütün EXPO'yu yaparız. Hükûmetin her kanadından destek istiyoruz.

CUMHURBAŞKANI DAVET EDİLECEK

Sayın Cumhurbaşkanı'na, Kültür Bakanı'na ve Büyükşehirlerin tamamına davetiye göndereceğiz. Hatay dünyadaki birçok rengi barındırıyor. O kadar rengi barındıran bir şehre politik anlamda ayrım yapılmasını doğru bulmuyoruz. Dokuz yıla yakındır savaşın gölgesinde kalmak bu şehri yıprattı. EXPO, şehrin turizmine bir aşı olacak ve yüzleri biraz daha güldürecek. Şehre insanların gidip gelmesi, esnafın da moralini düzeltecek.

ERTELEME YOK, NİSANDA GELİN

Kendisi de bir sağlıkçı olan Lütfü Savaş, ‘Pandemiden dolayı EXPO'nun ertelenmesi ajandamızda yok’ dedi ve ekledi: Aralık ayının başı gibi aşının piyasada olacağı görüşündeyim. Laboratuvar yapımı bir virüs ama gidişat ümit verici. EXPO ekibi düzenli olarak denetimlerde bulunuyor. Kısa sürede bu kadar ilerlememize şaşırıyorlar. Medya, Hatay ve bölgeyi savaş alanı olarak gösteriyor. Bölge insanı ve esnaf bundan çok etkileniyor. İster istemez EXPO için de benzer korkular oluşturuluyor. İnsanların huzur içinde bölgeye gelmesini istiyoruz.

KIBRIS VE İSRAİL'E DENİZ OTOBÜSÜ

Yedi ilçemiz deniz ile bağlantılı. Hatay Deniz Otobüsü (HADO) çalışmalarımız sürüyor. Gümrük sahasını bitirmek üzereyiz. Bu yıl içinde Arsuz’dan Kıbrıs, Beyrut ve Hayfa Limanı’na deniz otobüsleri kaldıracağız. Akdeniz'de sular ısınıyor. Önümüzdeki süreçte enerji ve gıdanın yüzde 70 potansiyelini sağlayacak alan. İsrail’e giderken o sularda bayrağımız dalgalanacak. Bu konuda bile olsa hükûmet desteğini vermeli.

MAME DIOUF ASKER ARADI

Futbolcu transfer etmeye çalışıyoruz; ‘Bölgede savaş var’ diyorlar. Algı böyle işlenmiş. Hatayspor'a, Stoke City'den Mame Diouf'u transfer etmek istedik. Afrika kökenli Diouf, şehri görmeden imza atmam dedi. Savaşla ilgili bir şeyler okumuş. Havalimanından tesislere kadar asker, polis aradı. Kimseyi göremeyince gelip sordu. ‘Nerede asker, polis?.. Burası savaş bölgesi değil mi’ dedi. Savaşın sınırın dışında olduğu bizzat gelip görünce imzayı attı. Çünkü ajanslar, sosyal medya bunu böyle anlattı.

