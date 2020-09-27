Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gaziantep'teki Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen "TEKNOFEST 2020" alanını ziyaret etti.

Stantları gezip projeler hakkında bilgi alan Soylu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'te her geçen yıl çok daha büyük bir gelişim ve heyecan gördüğünü söyledi.

Soylu, bunun kendilerini umutlandırdığını belirterek, " Sadece umutlandırmakla kalmıyor. Aynı zamanda bize moral veriyor. Aynı zamanda temel altyapımızın ne kadar yükseldiğini, seviyenin ne kadar yükseldiğini de görüyoruz. Burada gördüğümüz başka bir şey daha var aynı zamanda kıyas yapabiliyoruz. Geçen yıl bu projede olanların bu yıl hangi noktaya geldiğini, hangi aşamaları katettiğini de görüyoruz." diye konuştu.

Festivalde kendisini etkileyen başka bir şeyin daha olduğunu aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Burada hayata dokunan projeler var. Yani havada projeler yok. Özellikle güvenlik, afet acil kurtarma, savunma sanayi alanları dahil aynı zamanda bu yıl hayatın diğer alanlarına da tekabül ediyor. Örneğin tarım alanında da çok etkili projeler gördüm. Özelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın, Türkiye'nin bir vizyonu var; millilik ve yerlilik. Gençlerimizin gerek lise gerek üniversitedeki gerek daha üst düzeyde eğitim yapan arkadaşlarımızın millilik ve yerliliğe odaklandığını ve konsantre olduğunu gördüm. Dünyada olan biteni ve bizim esas itibarıyla ithal ettiklerimizi nasıl yerlileştirebiliriz ve nasıl millileştirebiliriz buna ait bir çalışmayı, heyecanı ve sonuçlarını da gördüm. Bunların önemli bir bölümünün ticarileştirilebileceği sonucu da var bende. İnşallah destek vereceğiz. İnşallah ben çok başarılı sonuçlar çıkacağına inanıyorum. Çok mutluyum, heyecanlıyım onlar kadar."

Soylu, bir gazetecinin Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına ilişkin sorusuna "Söylenecek değil, yapılacak işler yapılıyor." cevabını verdi.

Bakan Soylu, daha sonra düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada ise TEKNOFEST'in geleceğin Türkiye'sinin fotoğrafı olduğunu söyledi.

"Çok hasretini çektiğimiz, çok arzu ettiğimiz, kendi çocukluğumuzda özlemini duyduğumuz bir Türkiye fotoğrafıyla karşı karşıyayız." diyen Soylu, şunları kaydetti:

"Allah'a ne kadar şükretsek bu topraklarda azdır. Hakikaten 3 yıldır her yılın kendi adına bir aşama kaydettiği ve her yıl yeni bir zirveyi yakaladığı bir gelişim sürecini burada görmenin onuru içerisindeyiz. Onun için öncelikle bu güzel adımı atan, bu güzel organizasyonu gerçekleştiren ülkenin gençlerine ve yarınlarına umut veren T3 Vakfına, onun değerli yönetim kurulu başkanı Selçuk Bayraktar Bey'e ve özellikle bu organizasyona katkıda bulunan, 2018'den beri herkese bu heyecanı veren, bu desteği sağlayan, ufkunu, vizyonunu, burada bulunan kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Bu yıl Gaziantep'teyiz. Gaziantep bizim medeniyetimizin zengin şehirlerinden, büyük ve insanlık mirasımız olarak yüz akımız. Özellikle T3 Vakfı'na Gaziantep'i seçtikleri, tercih ettikleri için de buradan hem Orta Doğu'ya hem etrafımızdaki bütün coğrafyaya Türkiye'nin gelişen yüzünü, gerçek yüzünü, Türkiye'nin güzel fotoğrafını gösterdikleri için de minnetlerimizi ve şükranlarımızı ifade ediyoruz."

"Hayal edemezdik"

Bakan Soylu 10 yıl önce bugünkü Türkiye'nin hayal edilemeyeceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette isterdik kurgu filmlerinde, belki zihnimizde böyle bir şey olsun arzu ederdik ama gerçek başka bir şeydir. Biz 10 yıl önce şehir hastanelerimizin olduğunu hayal edemezdik. 10 yıl önce bizler insansız hava araçlarıyla bütün dünyaya parmak ısırtacağımızı hayal edemezdik. Biz 10 yıl önce kendi yerli ve milli otomobil fikrimizi aklımızdan geçirdiğimizi dünyaya söyleyemezdik, bırakın yapmayı. Biz 10 yıl önce denizin altından tüneller yapabileceğimizi hayal edemezdik. Biz 10 yıl önce akıllı teknolojilerle bütün dünyaya Türkiye'nin gerçek, güçlü, modern yüzünü göstereceğimizi hayal edemezdik. Biz 10 yıl önce Çanakkale köprülerini, Doğu Akdeniz'de kendi gemilerimizde bir iddianın sahibi olacağımızı hayal edemezdik, dünya tepemizde olurdu. Biz 10 yıl önce güvenliğimizi, terörü kaynağında kurutarak sağlayabileceğimizi hayal edemezdik. Biz 10 yıl önce aynen TEKNOFEST gibi gençlerimizin böyle güzel organizasyonlarda bir araya geleceğini, üreteceğini, her birinin parça parça bir yerde küçük heyecanlarla ortaya getirdiği o anlayışı büyük bir sinerjiye döndürebileceğimizi hayal edemezdik. 10 yıl sonra geleceğimiz noktayı da bugün hayal edemeyeceğimizi bilmenizi istiyorum, buna siz imza atıyorsunuz, Türkiye'nin gençleri imza atıyor ve Türkiye'miz imza atıyor."

"Keşke bizim çocukluğumuzda da olsa diyoruz"

Stantların büyük bir bölümünü dolaştığını, ilk yıldan geçen yıla geçen yıldan bu yıla aşamaları teker teker gördüğünü dile getiren Bakan Soylu, "Allah'ın insanları en çok ödüllendirdiği şey mesafe almalarıdır. Çünkü Allah'ın bize öğüdü ve emri var, 'Bir gününüzü bir gününüze denk etmeyeceksiniz' diye Anlıyoruz ki bizler burada o öğüde sahip çıkmışız. Hepinizi tebrik ediyorum. Elbet zekanız, aklınız, yetenekleriniz var unutmayın ama onları esas sizinle beraber buluşturan ve ilerlemesini sağlayan Allah'tır, onu da unutmayın. Burayı gördükçe keşke bizim çocukluğumuzda da olsa diyoruz. Çünkü siz hakikaten çok güzel bir iş başarıyorsunuz, göz bebeğimizsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, festivale katılan gençlerin doğru adımlar atarak diğer gençler için de rol model olduğunu vurguladı.

Gençlerin çalışmalarıyla moral ve öz güvenin artmasına katkı sağladıklarına işaret eden Soylu, "Buradan bütün dünyaya parmak ısırtacak, sizin yapacaklarınızla ülkemizin, milletimizin gücünü gösterecek nice gelişimlerin altına imza atmanızı istiyorum." dedi.

Konuşmanın ardından Soylu, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ile dereceye giren projelere ödüllerini verdi.

Roket yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini veren Bakan Soylu, yarışmacılarla birlikte asker selamı verdi.