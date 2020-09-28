Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadıköy’de bir araya gelen bir grup Türk ve Azerbaycan vatandaşları Ermenistan’ın saldırılarını kınayarak Azerbaycan halkının ve ordusunun yanında olduklarını belirten sloganlar attı. Rıhtımda İstiklal Marşı'nı okuyan grup Azerbaycan Milli Marşı'nı okuduktan sonra "Karabağ Azerbaycan'ındır" diye sloganlar attı. Çevrede bulunan vatandaşlar ise araçlarının kornalarına basarak destekte bulundu. Sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat eden grup bir müddet sonra dağıldı.