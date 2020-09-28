İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı kategoride aranan PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Soylu: Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
28.09.2020 - 18:28 | Son Güncelleme: 28.09.2020 - 18:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı kategoride aranan PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
735123 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/735123.aspx
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