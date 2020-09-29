İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım -11 Operasyonu kapsamında, Siirt‘te, etkisiz hale getirilen PKK’lı sayısı 5’e yükseldi. Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında;* Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde dün akşam saatlerinde 4 terörist etkisiz hale getirilmişti. Devam eden operasyonda bugün 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde, ölü olarak ele geçirilen toplam terörist sayısı 5’e yükselmiştir. "
Siirt‘te etkisiz hale getirilen PKK’lı sayısı 5’e yükseldi
29.09.2020 - 10:41 | Son Güncelleme: 29.09.2020 - 10:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım -11 Operasyonu kapsamında, Siirt‘te, etkisiz hale getirilen PKK’lı sayısı 5’e yükseldi. Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında; Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde dün akşam saatlerinde 4 terörist etkisiz hale getirilmişti. Devam eden operasyonda bugün 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde, ölü olarak ele geçirilen toplam terörist sayısı 5’e yükselmiştir. "
Kaynak: İHA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,terörist,
735273 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/735273.aspx
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