Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım -11 Operasyonu kapsamında, Siirt‘te, etkisiz hale getirilen PKK’lı sayısı 5’e yükseldi. Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında;* Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde dün akşam saatlerinde 4 terörist etkisiz hale getirilmişti. Devam eden operasyonda bugün 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde, ölü olarak ele geçirilen toplam terörist sayısı 5’e yükselmiştir. "