İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım -11 Operasyonu kapsamında, Siirt‘te, etkisiz hale getirilen PKK’lı sayısı 5’e yükseldi. Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında;* Siirt Pervari Herekol Dağı  bölgesinde dün akşam saatlerinde 4 terörist etkisiz hale getirilmişti.  Devam eden operasyonda  bugün 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir.  Böylelikle Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde, ölü olarak ele geçirilen toplam terörist sayısı 5’e yükselmiştir. "