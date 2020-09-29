İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen başarılı ikna çalışmaları sonucunda bölücü terör örgütünden kaçışlar hızlandı. Bu kapsamda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmasıyla Suriye’de faaliyet yürüten 1 örgüt mensubu daha bugün Mardin’de Hudut Birliğine teslim oldu. Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen terörist sayısı 171’e yükseldi.
Mardin’de 1 terörist teslim oldu
29.09.2020 - 21:06 | Son Güncelleme: 29.09.2020 - 21:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, Mardin’de 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Etiketler : terör,pkk,terörsit,
735417 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/735417.aspx
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