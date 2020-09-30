Konuyla ilgili Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 29-30.09.2020 günü PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranır durumda olan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, 4 bölücü terör örgütü mensubu Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.
Şırnak’ta 4 terörist yakalandı
30.09.2020 - 23:46 | Son Güncelleme: 30.09.2020 - 23:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 PKK’lı terörist yakalandı.
Etiketler : şırnaki terör,yakalama,
735671 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/735671.aspx
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