Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, 81 şehrin valiliğine “Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama” ve “Konaklama tesislerinde HES kodu mecburiyeti” konulu iki ayrı genelge gönderdi. İlk genelgeye göre şehir içi toplu ulaşım araçlarında kişiye özel elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri, Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına entegre olacak. Entegrasyon ile Covid-­19 teşhisli ya da temaslısı olanların varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartları, izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak. Covid-­19 teşhisi konulması ya da temaslısı olması sebebiyle izolasyonda olması gerektiği hâlde toplu ulaşım araçlarını kullananlar da e-İçişleri sistemi üzerinden valilik/kaymakamlıklara bildirilecek. Diğer genelgede de dünden itibaren kamu ve özel tüm konaklama tesislerine kabul sırasında HES kodu sorgulaması mecburi hâle getirildi. Sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan kişilerin tesise kabul işlemleri gerçekleştirilecek.