Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne şehir merkezinde bulunan otelleri denetleyen polis ekipleri, otel görevlilerinin gelen misafirlerin HES kodu kayıtlarını alıp almadığını kontrol etti. Polis ekipleri, HES kodu incelemesinin yanı sıra, koronavirüs tedbirleri kapsamında otellerde alınan tedbirleri de denetlendi. Denetimlerde, tüm otel işletmelerinin koronavirüs tedbirlerini uyguladığı görüldü.

Otel görevlisi Tülay Gürhan, genelgeyi duyduktan sonra gelen misafirlerin HES kodlarını almaya başladıklarını belirterek, "Türk misafirlerde sorun yok. Yabancı misafirlere de biz kendimiz alıyoruz" dedi.

Maske denetimi de yapıldı

Kent merkezinde cadde, sokak ve açık alanlarda koronavirüs denetimlerine de aralıksız devam eden polis ekipleri, Saraçlar Caddesi’nde maske denetimi gerçekleştirdi. Vatandaşların çoğunun maske kuralını uyguladığı görülürken, zaman zaman iş yerleri önünde sosyal mesafeye kuralına uymayan vatandaşların olduğunu gören polis ekipleri vatandaşları uyardı.