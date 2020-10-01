Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da haklı davasında, vatan savunmasında Azerbaycan’ın yanında yer alacaktır." dedi.

Şentop, "Gerekçesi, yöntemi ve şekli ne olursa olsun şiddet ve terör, demokrasimizin ve siyaset kurumunun en yıkıcı düşmanıdır." ifadesinde bulundu.

Şentop, "Doğu Akdeniz’de, Ortadoğu’da ve bütün coğrafyalarda yegane ölçümüz, milletimizin şerefini ve menfaatlerini, dünya barışını ve bütün insanlık için adaletin gerçekleşmesini esas alarak hareket etmektir." diye konuştu.

Şentop, "Yüce Meclisimizin açılışının yüzüncü yıl dönümünde milletimizin bizden beklentisi, fikir ve telakki farklılıklarımıza rağmen bu yolda mutabakatla hareket etmemiz, milli çıkarlarımızın tahakkuku için elbirliği yapmamızdır." açıklamasında bulundu.

TBMM’de yeni yasama dönemi başladı

TBMM’de 4. dönem, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Atatürk Anıtı’na çelenk koyması ile başladı. Şentop anıta çelenk koyduktan sonra saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Törene TBMM Başkanı Şentop’un yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekçcan, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve siyasi partileri temsilcileri katıldı.