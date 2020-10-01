Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fahrettin Altun, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla bugün yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası hayırlı olsun. Bu yasa ile ülkemiz karalama kampanyalarından, vatandaşlarımız ise kişilik haklarına yönelik saldırılardan korunacak. Terör örgütleri, itibar cellatları ve yalancılarla mücadelemiz sürecek."
Fahrettin Altun: 'Terör örgütleri, itibar cellatları ve yalancılarla mücadelemiz sürecek'
01.10.2020 - 20:00 | Son Güncelleme: 01.10.2020 - 20:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sosyal Medya Yasasının hayırlı olmasını dileyerek, terör örgütleri, itibar cellatları ve yalancılarla mücadelelerinin süreceğini belirtti.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fahrettin Altun, şu ifadeleri kullandı:
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735882 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/735882.aspx
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