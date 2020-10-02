Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Bayramov'un görüşmesinde, Yukarı Karabağ meselesi ele alındı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü
02.10.2020 - 23:48 | Son Güncelleme: 02.10.2020 - 23:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.
Etiketler : azerbaycan,bayramov,mevlüt çavuşoğlu,
736192 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/736192.aspx
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