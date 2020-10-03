Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aktay, özetle şunları söyledi: Bu cinayetin Suudi Arabistan’ın en üst düzey kişilerinin bilgisi; hatta talimatıyla işlendiğini açıkça biliyoruz. Orada bağımsız bir yargılama mümkün değildi. Türk makamlarının tüm detayları bildiğini ilanından sonra itirafa mecbur kaldılar. Temizleyici ekiplerin Başkonsolosluk’ta bu faaliyeti yürütmesinden mi veliaht prensin haberi yok? Kaşıkçı davası, Türkiye’ye karşı da işlenmiş, Türkiye’nin egemenlik hakkına tecavüzdür. Türkiye’nin bu davayı yürütmesi aynı zamanda sorumluluktur. Korkacak bir şeyleri yoksa Türk adaletine güvenmekten başka çareleri yok. Yurt dışında yeni davalar açılabilir. Onların ‘ılımlı İslam’ söylemlerinde konsolosluklarda insanları testereyle kesip fırında yakmak da varmış. Türk yargısı suçluların peşini bırakmayacak. İsviçre’de Kaşıkçı filmi gösterime girecek. Kurduğu dernek, yakında faaliyete başlayacak. Kaşıkçı’yı öldürmek, bilakis etkisini daha da artırdı.” Ebru Karatosun ANKARA