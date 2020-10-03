Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, haklarında Suriye Elbab bölgesinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde sözde savaşçı olarak faaliyet yürüttüklerine dair bilgiler elde edilen 2 şüpheliye yönelik geçtiğimiz haziran ayında operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Ancak, Başsavcılıkça devam eden çalışmalarda, serbest bırakılan şüphelilerden biri hakkında DEAŞ terör örgütü üyesi olduğuna dair 2 ek ifade daha alındı. İfadeler üzerine cumhuriyet savcısı tarafından tekrar gözaltına alınması kararı verilen şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, daha sonra çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.