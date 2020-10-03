İçişleri Bakanı Soylu: Alınan tedbirler sayesinde kadın cinayetleri oranı, yılbaşından itibaren yüzde 29 düştü. Dünyada (milyon kişi başına) kadın cinayet oranı 13 iken Türkiye'de 3,8. Mücadelemiz, kadına karşı tek bir şiddet olmayana dek devam edecek.Aile içi şiddetle mücadeleyi hep birlikte başaracağız.
Bakan Soylu: Aile içi şiddetle mücadeleyi hep birlikte başaracağız
03.10.2020 - 15:15 | Son Güncelleme: 03.10.2020 - 15:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Soylu: Alınan tedbirler sayesinde kadın cinayetleri oranı, yılbaşından itibaren yüzde 29 düştü. Dünyada (milyon kişi başına) kadın cinayet oranı 13 iken Türkiye'de 3,8. Mücadelemiz, kadına karşı tek bir şiddet olmayana dek devam edecek. Aile içi şiddetle mücadeleyi hep birlikte başaracağız.
Etiketler : Süleyman Soylu,
736316 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/736316.aspx
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