Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda ilçe yapılanmasında faaliyet gösteren ve eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen PKK'lı bir teröristin takibe alındığı belirtildi. Güvenlik birimlerince yakalanan terörist M.A'nın sırt çantasında yapılan aramada el yapımı patlayıcı bulunduğu kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.'nın çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı bildirildi.