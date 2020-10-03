Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İyi günde kötü günde izle, İyi günde kötü günde yeni bölüm izle, İyi günde kötü günde Star TV full tek parça izle... İyi Günde Kötü Günde dizisi bu akşam yeni bölümüyle evlerimize misafir olacak. Tanıtıldığı ilk günden bu yana büyük bir beklentiyle başlaması beklenen dizi oyuncu kadrosuyla da oldukça dikkat çekti. İyi günde kötü günde dizisinin başrolünü Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen paylaşıyor. Dizinin yapımcılığını ise 03 medya üstleniyor. Merakla beklenen İyi Günde Kötü Günde dizisi internette "İyi günde kötü günde izle, İyi günde kötü günde yeni bölüm izle, İyi günde kötü günde Star TV full tek parça izle..." şeklinde ilgiyle aranıyor. İşte İyi günde kötü günde izle, İyi günde kötü günde yeni bölüm izle, İyi günde kötü günde Star TV full tek parça izle... ve daha fazlası haberimizde...

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE 4. BÖLÜM İZLE

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE YENİ BÖLÜM İZLE

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE DİZİSİ OYUNCULARI

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE DİZİSİ KONUSU

İyi günde kötü günde dizisi farklı senaryosuylada oldukça dikkat çekiyor. Dizinin konusu bir yanda nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla (Elçin Sangu) diğer yanda gitmesinin nedenini herkesten saklayan Sarp (Ozan Dolunay) ve ikilinin ortasında her şeyden habersiz evlilik hayalleri kuran Melisa (Yasemin Allen)… Kaderin cilvesi birbirlerine düğümlenen bu üç kişinin hayatı öylesine karışır ki çözmeye çalıştıkça işin içinden çıkmak imkansız hale gelir.