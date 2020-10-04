Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Adalet Bakanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni tedbirleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bakanlık; kasten öldürme, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı ve işkence suçlarından mağduriyet yaşayanların ve yakınlarının şüpheliyle temasını önleyecek. Failler, tahliye edildikten sonra anında kolluk birimine bildirilecek. Güvenlik güçleri de mağdur olanı korumak için gerekli tedbirleri alarak muhtemel bir saldırının tekrarlanmasını engelleyecek. Tahliye edilmeyenler ise cezaevinde öfke kontrolü programlarına tabi tutulacak. Şüphelinin şiddet eğiliminin devam ettiği belirlenirse mağdur olanı koruyacak gerekli tedbirlerin alınabilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüyle temasa geçilecek.

ÖZEL ORTAMDA 18 BİN 540 İFADE

Öte yandan; Adalet Bakanlığı tarafından 105 adliyede Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri kuruldu. Bu müdürlükler bünyesinde mağdurun kendini adliyede daha rahat ifade edebilmesi için Adli Görüşme Odaları (AGO) oluşturuldu. Bugün sayıları 76’ya ulaşan bu odalarda, mağdurlar duruşma salonunda sanıkla yüz yüze gelmeden, uzman desteği altında ve özel ortamlarda ifadelerini verebiliyor. AGO’larda şimdiye kadar toplamda 18 bin 540 mağdurun beyanı alındı.

%29 AZALDI

İçişleri Bakanlığı verilerine göre; alınan tedbirler sayesinde kadın cinayetleri, 2020'nin dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 azaldı. 112 bin 478 kolluk personeline şiddetle mücadele eğitimi verildi. İki yılda 42 bin 802 mağdur, Kadın Destek (KADES) uygulamasından acil durum ihbarında bulundu. Şu an 15 şehirde kullanılan elektronik kelepçe, yıl sonuna kadar 81 şehirde yaygınlaştırılacak.