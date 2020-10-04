Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Törene, Ergezen’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, eski TBMM Başkanları Binali Yıldırım, İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, TBMM İdare Amiri Ali Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil ile bazı milletvekilleri ve TBMM çalışanları katıldı. Törenin ardından Ergezen’in cenazesi, Hacı Bayram Veli Camii’ne getirildi. Öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Ergezen’in naaşı toprağa verilmek üzere memleketi Bitlis’in Ahlat ilçesine götürüldü.