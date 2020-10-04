Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Hülya Güllüce (39) birlikte yaşadığı Abdullah K. (60) tarafından tabanca ile öldürüldü. Zanlı, polis tarafından yakalanırken, genç kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.



Zanlı ilk ifadesinde, kadını kendisini aldattığını düşündüğü için öldürdüğünü söyledi.



Hülya Güllüce'nin yakınları ise morg önüne gelerek beklemeye başladı. Genç kadının ağabeyi Musa Güllüce, kadın cinayetlerinin sona ermesi için idam istediklerini söyleyerek bir süredir kız kardeşi ile birlikte yaşadığı Abdullah K. arasında problem olduğunu duyduklarını ancak kardeşinin kızı için sabrettiğini söyledi.



Genç kadının cenazesi otopsiden sonra Kabasakal Mezarlığında toprağa verilecek.