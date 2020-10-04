Doğu Akdeniz'deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik icra edilecek koordinasyonun teknik detaylarının görüşüleceği toplantının yarın NATO Karargahında yapılması planlanıyordu. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, toplantı teknik nedenlerle ileri bir tarihe ertelendi.
Türkiye-Yunanistan arasındaki toplantı ertelendi
04.10.2020 - 15:46 | Son Güncelleme: 04.10.2020 - 16:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye-Yunanistan arasında yarın NATO Karargahında yapılması planlanan koordinasyon toplantısı teknik nedenlerle ertelendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye,Yunanistan,toplantı,
736522 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/736522.aspx
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