Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Akdeniz'deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik icra edilecek koordinasyonun teknik detaylarının görüşüleceği toplantının yarın NATO Karargahında yapılması planlanıyordu. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, toplantı teknik nedenlerle ileri bir tarihe ertelendi.