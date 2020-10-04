Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Daha sonra heyetler arası görüşmeye geçildi. Heyetler arası görüşmede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı. Heyetler arası görüşmelerinin de sona ermesiyle Serrac ve heyeti saat 21.30 sıralarında Vahdettin Köşkü'nden ayrıldı.