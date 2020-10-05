Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde 20 yıldır saat tamiri işiyle uğraşan Murat Karataş (37), 6 yıl önce aldığı minibüsü işyerine çevirdi. İlçede artan iş yeri kiralarına karşı minibüsünü mobil işyerine çeviren Karataş, 3 metrekarelik alanda 6 yıldır müşterilerine ‘mobil’ hizmet veriyor.



İlçenin tek saat tamircisi olan Karataş, mobil iş yerinde hem saat satışı hem de saat tamiri yapıyor. Karataş’ın mobil işyeri vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topluyor.

Daha önce babası Osman Karataş ile bu işi yaptığını ve babasının sağlığı nedeniyle emekliye ayrıldığını söyleyen Murat Karataş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Babamın haliyle yaşı geçti, 82 yaşına geldi ve emekli oldu. Hastalığı nedeniyle işi bıraktı ve ben devraldım. Bu işi yapalı da 20 yıl oldu. Babam ise yarım asırdır bu işi yapıyordu. İlçemizde işyeri kiraları yüksek olması ve işlerde azalma olduğu için işi küçültmeye gittik. İşi küçültünce de dükkan kiralarını karşılayamadığımız için böyle bir şey düşündük. Burada 6 yıldır saat tamiri ve satışı yapıyorum. Herhangi bir sıkıntım yok, müşterilerim de gayet memnun” dedi.



İlçede tek saat tamircisinin kendisi olduğunu da belirten Karataş, “Araç benim, böyle bir düzen yaptım, içini dükkana çevirdim. Mobil işyerim oldu. İlçemizin tam merkezinde sabit olarak hizmet veriyoruz. Emekli olana kadar bu işi sürdüreceğim. İlçede tek saat tamircisi benim. Daha önce bu işi yapan oldu ama onlarda dükkan kiralarının yüksek olması ve işlerin azalmasıyla o arkadaşlar işi bırakmak zorunda kaldı. Ben ilçede 20 yıldır tekim” şeklinde konuştu.



