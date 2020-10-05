Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gün açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de kitle bağışıklığının en yüksek olduğu ilin Adıyaman olduğunu söylemişti. Vaka sayısının en yüksek olduğu iller arasında yer alan Adıyaman, aynı zamanda kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il oldu. Adıyaman’da, yetkililerin yapmış olduğu denetimler ve uyarılara vatandaşların büyük kısmının uyduğu görülüyor.

Korona virüs danışma hattı kuruldu

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşların aklında oluşan korona virüs nedir, nasıl korunulur, semptomları nelerdir gibi sorular için Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından korona virüs danışma hattı kuruldu. Kurulan danışma hattının 7/24 hizmet vereceği vurgusu yapıldı.



Kendilerine belirtilen kurallara özenle uyduklarını dile getiren Adıyamanlı vatandaşlardan Abdurrahman Ketenci, “Her iki konuda da yüksek oranlar Adıyaman’da. Bizler elimizden geldiğince bilim kurulunun açıkladığı kurallara uymaya çalışıyoruz. Mesafeye, maskeye ve hijyen kurallarına uymaya çalışıyoruz. Bağışıklık oranı yükselmiş bu da çoğunun ayakta geçirdiği anlamına geliyor. Hijyen, maske, mesafe kurallarına uyduğumuz sürece atlatırız” dedi.

Adıyamanlı Ural Kılınç ise “Adıyaman’da hijyen kurallarına büyük oranda uyuluyor. Adıyaman’da bağışıklık olarak yükselmiş bir durumdayız. Yine de elimizden geldiği kadvr milleti bilgilendirmeye çalışıyoruz korona virüs hakkında. Mesafe ve hijyen diyoruz” diye konuştu.