Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitimde alınan yeni kararları açıkladı. Havaların soğumasıyla birlikte artacak mevsim hastalıklarının Covid-19 ile benzerlikler taşıdığı için süreci çok daha dikkatli şekilde yürütmeleri gerektiğinin farkında olduklarının altını çizen Erdoğan, "Sağlık önceliklerimizden taviz vermeyecek şekilde bu sıkıntıları da aşamalı olarak çözüme kavuşturacak yöntemler geliştiriyoruz. Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Diğer sınıflarda da uzaktan eğitim yoluyla eğitim öğretime geçilmesini temin etmiştik. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul birinci sınıfların yanı sıra ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul sekizinci ve lise 12. sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Ayrıca özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığı görülmüştür. Diğer sınıflarla ilgili kararı gelişmelere bakarak önümüzdeki haftalarda vereceğiz” diye konuştu.

500 BİN ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ TABLET

Millî Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim öğrencilerinden bilgisayar ihtiyacı olanlar için bir çalışma yürüttüğünü belirten Erdoğan, “İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz bir süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren bu tabletleri öğrencilerimize Millî Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz. Ülkemizin internet alt yapısını da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkartmak için ayrı bir çalışmayı Ulaştırma Bakanlığımız yürütüyor” şeklinde konuştu.

HAYDUT DEVLETLERİN SONU GELİYOR

Uluslararası toplumun 30 yıldır Azerbaycan topraklarındaki Ermeni işgaline sessiz kaldığını belirten Erdoğan, “Yaptıklarının bedelini ödemediği için şımaran Ermenistan bugün tekrar saldırınca, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Azerbaycan Karabağ’ı işgalden kurtarmak için hızla harekete geçti. Biz de tüm imkânlarımızla ve kalbimizle Azerbaycan’ın yanındayız” dedi. Erdoğan, Kafkasya'nın son 30 yıldır en önemli kriz konusu olan Karabağ meselesinin bu şekilde çözüme kavuşmasının, hem tarihin hem hukukun hem de coğrafyanın gerçeklerinin icabı olduğunu söyledi.

Dünyanın, haydut devlet ve onların haydut yöneticilerinden kurtulmadığı sürece huzura eremeyeceğini dile getiren Erdoğan, "İsrail'den Kıbrıs Rum kesimine ve Suriye rejimine kadar uzanan bu haydut devletler hem kendi vatandaşlarına zulmediyor hem de dünyanın istikrarını bozuyor. Küresel güçlerin eteği altına saklanarak, insanlığın başına adeta bela olan bu devletlerin kullandıkları yöntemlerin devri artık kapanıyor. Dünya bu zulmü daha fazla taşıyamaz" diye konuştu.