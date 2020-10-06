Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Gül: Ankara Yeni Adalet Sarayı Projesi'nde gelinen son durumu Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ile değerlendirdik. Avan proje aşaması tamamlandı. İnşaata başlayacağımız tarihin müjdesini vermek için sabırsızlanıyoruz.