Adalet Bakanı Gül: Ankara Yeni Adalet Sarayı Projesi'nde gelinen son durumu Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ile değerlendirdik. Avan proje aşaması tamamlandı. İnşaata başlayacağımız tarihin müjdesini vermek için sabırsızlanıyoruz.
Adalet Bakanı Gül'den 'Ankara Yeni Adalet Sarayı Projesi' açıklaması
06.10.2020 - 09:30 | Son Güncelleme: 06.10.2020 - 09:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Gül: Ankara Yeni Adalet Sarayı Projesi'nde gelinen son durumu Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ile değerlendirdik. Avan proje aşaması tamamlandı. İnşaata başlayacağımız tarihin müjdesini vermek için sabırsızlanıyoruz.
Etiketler : Abdulhamit Gül,Ankara Yeni Adalet Sarayı Projesi,
736873 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/736873.aspx
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