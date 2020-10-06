Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Sıkışan Ermenistan sivil yerleşimlere saldırmaya başladı. Bu insanlık suçudur, Ermenistanın içine düştüğü çaresizliğin göstergesidir. MİNSK ülkeleri işgalciyle mağdur edilen ülke Azerbaycan'ı aynı kefede tuttu. Böyle gitmeyeceğini tüm dünya anlamalıdır." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Dünyadan gelen çağrılara bakıyoruz, hep ateşkes hep ateşkes. Ateşkes olmuştu sonra ne oldu, Ermenistan yine saldırdı. Ermenistan'a Azerbaycan topraklarından çekil demeleri lazım"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Dünya haklının, Azerbaycan'ın yanında yer almalı, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü savunmalıdır"

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: Ermenistan devleti terörist düşünceye sahip Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: "Ermenistan devleti terörist düşünceye sahiptir. Maksatlarına kavuşmak için kırmızı çizgileri yoktur." dedi.