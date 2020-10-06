Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MSB:"Hakkâri/Şemdinli hudut hattında Kahraman Komandolarımızın tespit ettiği terör örgütü PKK’ya ait 4 giriş ve 4 çıkışı ile birlikte 4 odası bulunan bir mağara kullanılamaz hale getirildi."