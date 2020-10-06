MSB:"Hakkâri/Şemdinli hudut hattında Kahraman Komandolarımızın tespit ettiği terör örgütü PKK’ya ait 4 giriş ve 4 çıkışı ile birlikte 4 odası bulunan bir mağara kullanılamaz hale getirildi."
Terör örgütlerine ait mağara kullanılmaz hale geldi
06.10.2020 - 13:50 | Son Güncelleme: 06.10.2020 - 13:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Hakkâri/Şemdinli hudut hattında Kahraman Komandolarımızın tespit ettiği terör örgütü PKK’ya ait 4 giriş ve 4 çıkışı ile birlikte 4 odası bulunan bir mağara kullanılamaz hale getirildi."
Etiketler : msb,
736954 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/736954.aspx
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