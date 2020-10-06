Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Ayasofya'yı asli kimliğine döndürmenin mutluluğunu yaşadık. Ayasofya kararı ile Türkiye iradesine vurulan bir prangadan kurtulmuştur.

Türkiye din ve özgürlükler konusunda başarı sergilerken batının bunun tam tersini yaptığını görüyoruz. Müslüman kadınlar başörtülerinden dolayı sözlü ve fiziki tacize uğruyor. Sırf müslüman olduğu için işten atılan kişilerin haberlerini alıyoruz. DEAŞ benzeri ideolojik bir fanatizmin Avrupa toplumlarını günden güne zehirlediğini görüyoruz.

En vahimi müslümanların mukaddes değerlerine yönelik saldırıların fikir özgürlüğü olarak görülmesi. Batı'da ırkçılık ve yabancı düşmanlığı bizzat devletler tarafından yapılıyor.

MACRON'A TEPKİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ''İslam krizde'' açıklaması tam anlamıyla saldırıdır. Daha bir hafta önce münasebetlerimiz geliştirelim derken nasıl da unuttu. Bizim ağzımızdan museviliğin yapılandırılmasına yönelik bir açıklama duydunuz mu, sen kimsin de İslam yapılandırılmasına yönelik konuşabiliyorsun. Macron'un özellikle cahili olduğu meselelerde konuşurken dikkatli olması gerekiyor. Bunu kendisine defalarca söyledim. Kendisinden artık sömürge valisi gibi davranmak yerine, sorumlu bir devlet adamı gibi hareket etmesini bekliyoruz''