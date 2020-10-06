Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz Ocak ayında arıza nedeni ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) su akışının durmasının ardından Ağustos ayında birçok bölgelere su verilemez hale gelinmişti. Bugün suyun yeniden gelişi ile birlikte KKTC halkı, Türkiye'den deniz altından suyun toplandığı Geçitköy barajına gelerek suyun akışını yerinde izledi. O anı cep telefonu ile görüntüleyen Adil Ertürk, "Su geldi, mutluyuz. Allah razı olsun anavatandan. Bundan daha iyi büyük mutluluk var mı" şeklinde konuştu. Kıbrıs'ta yaşayan Voka ise, "Türkiye'den gelen su herkesi mutlu etti. Uzun zamandır bekliyorduk çok mutluyuz" dedi.

Bir başka vatandaş da, "Türkiye Cumhuriyetine sonsuz teşekkür ediyoruz. Yüce Rabbime şükrediyoruz bu güzel anı bize tekrardan yaşattı. Başta Türkiye Cumhuriyetini yönetenlere ve projeye emek veren herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Geçitköy Barajı'na gelen Mahmut Çelik de, "Şükürler olsun Allah'a. Bugüneymiş nasip. İyi ki de geldi, hep depolarımız kireçlendi. Biz şans eseri Facebook'ta öğrendik suyun geleceğini bugün. Ne mutlu ki Türkiye'mizde öyle bir güzel öyle bir liderimiz var, Tayyip Erdoğan onu seviyoruz. Ona çok çok teşekkür ediyoruz suyumuzu yolladığı için. Çünkü son limitimiz zorluyorduk, tankere bu yollardan, içilmeyen kuyulardan su getirip arıtıp içiyorduk. Çok hayvan da telef oldu Mağusa taraflarında susuzluktan. Ama bugüne geldik şükürler olsun. Bundan sonra da inşallah problem yaşamayız, teşekkür ediyoruz Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Tayyip Erdoğan'a" şeklinde konuştu.